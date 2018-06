Partilhar o artigo Portugal sobe dois lugares e instala-se em 34.º no `ranking` de futebol feminino Imprimir o artigo Portugal sobe dois lugares e instala-se em 34.º no `ranking` de futebol feminino Enviar por email o artigo Portugal sobe dois lugares e instala-se em 34.º no `ranking` de futebol feminino Aumentar a fonte do artigo Portugal sobe dois lugares e instala-se em 34.º no `ranking` de futebol feminino Diminuir a fonte do artigo Portugal sobe dois lugares e instala-se em 34.º no `ranking` de futebol feminino Ouvir o artigo Portugal sobe dois lugares e instala-se em 34.º no `ranking` de futebol feminino