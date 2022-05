Presidente do Tondela diz que é possível ganhar ao FC Porto

”, defendeu, em declarações à Lusa, Gilberto Coimbra.O presidente do clube admitiu que se o Tondela tivesse vencido no sábado o Boavista, “não assegurava a presença na I Liga, mas estaria ainda na luta e seria com outro sentimento” que se deslocariam ao Estádio Nacional, em Oeiras.”, defendeu.O Tondela marca presença pela primeira vez na final da prova rainha do futebol uma semana depois de ver confirmada a descida para a II Liga, após sete anos consecutivos na I Liga.“Um dia podia acontecer. Foi este ano”, reagiu o dirigente, que admitiu que, depois do jogo de sábado, e consumada a descida de divisão, houve conversas no balneário, com toda a estrutura, com toda a equipa técnica e com todos os atletas.Gilberto Coimbra afirmou que o foco principal destas conversas foi sobre “”.





Apelo ao brio e dignidade



“Por isso, há o brio, há a dignidade, há o profissionalismo, há o ser do Tondela, há o pertencer à família do Tondela e há que defender a camisola”, exigiu o presidente tondelense, que lidera o clube desde 2003, referindo acreditar que “é isso que vai acontecer”.



Gilberto Coimbra disse acreditar que os jogadores “vão ser eles próprios e vão fazer um jogo real e digno deles, digno do Tondela, com toda a entrega, por forma a dignificarem o nome do Tondela e o nome deles”.



“Acredito nisso. Não quero ter dúvidas e foi com essa sensação que fiquei após o jogo” da última jornada, que ditou a descida de divisão.



O dirigente refere que “não se põe em causa o valor do adversário, porque é superior, mas é uma final, é um jogo e tudo pode acontecer”.



“Também quero agradecer a toda a massa adepta que, independentemente do desfecho do passado sábado, vai marcar presença no Jamor e o Estádio Nacional vai ter as cores do Tondela presentes e em grande volume”, disse.



O Tondela terminou esta época na I Liga, à qual chegou em 2015, no 17.º lugar, com 28 pontos, caindo assim para a II Liga.



No domingo, marca presença, pela primeira vez, na final da Taça de Portugal, defrontando pelas 17h15, no Estádio Nacional, o FC Porto, em jogo que será arbitrado por Rui Costa.