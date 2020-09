Quaresma integra primeira convocatória de Tiago Mendes no Vitória de Guimarães

O internacional português Ricardo Quaresma, um dos 16 reforços do Vitória de Guimarães, integra a convocatória do treinador Tiago Mendes para o jogo com o Belenenses SAD, da primeira jornada da I Liga portuguesa de futebol, na sexta-feira.