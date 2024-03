Racing Power mais eficaz derrota Braga em jogo equilibrado

Maria Miller pôs as bracarenses na frente, aos 27 minutos, mas Jenna Tivnan empatou para as forasteiras no início do segundo tempo (53) e Inga Konst, de penálti, já no período de compensação (90+4), virou o resultado favoravelmente ao Racing Power.



As visitantes levam, assim, vantagem para a segunda mão, prevista para 21 de abril, no Estádio do Jamor.



O Sporting de Braga pode queixar-se de si próprio, porque, antes de sofrer o segundo golo, teve uma soberana oportunidade para se colocar novamente na frente, mas Sissi rematou à barra na conversão de uma grande penalidade, aos 60 minutos.



Diante de um praticamente deserto 1.º de Maio, as duas equipas, empatadas no terceiro lugar do campeonato, com 32 pontos (embora o Racing Power tenha dois jogos em atraso), protagonizaram um duelo equilibrado e sem grandes ocasiões de golo, com a eficácia nos penáltis a fazer a diferença.



Aos 27 minutos, bem servida por Beatriz Fonseca, já dentro da área, Maria Miller teve a frieza para tirar uma adversária do caminho e rematar cruzado de pé esquerdo.



A equipa forasteira, derrotada inesperadamente na última jornada da I Liga em casa, pelo Valadadares Gaia (1-0), foi inofensiva na primeira parte e João Marques reforçou o ataque após o intervalo, com a entrada de Inês Gonçalves e a saída da central Tânia Riso.



A alteração teve efeito, já que o Racing Power apresentou-se com outra energia e iniciativa atacante, com Jenna Tivnan, de cabeça, a dar a melhor sequência a um livre e a empatar o jogo, aos 53 minutos.



As bracarenses, que também perderam no jogo anterior (4-1 no terreno do líder Benfica), desperdiçaram depois a grande penalidade, com Sissi a atirar à barra.



A falta sobre Vitória Almeida, que originou o penálti, lesionou a avançada brasileira, que teve que sair pouco depois.



Aos 90 minutos, Mariana Azevedo tocou com a bola com o braço na área, lance que a juíza não vislumbrou nenhuma falta, mas alertada pelo VAR, e depois de visionar as imagens, informou as bancadas da irregularidade.



Inga Konst rematou sem apelo, aos 90+4 minutos, e deu a vitória ao Racing Power.







Jogo no Estádio 1.º de Maio, em Braga.



Sporting de Braga -- Racing Power, 1-2.



Ao intervalo: 1-0.



Marcadoras:



1-0, Maria Miller, 27 minutos.



1-1, Jenna Tivnan, 53.



1-2, Inga Konst, 90+4 (grande penalidade).







Equipas:



- Sporting de Braga: Patrícia Morais, Carolina Rocha, Maria Miller, Mariana Azevedo, Tânia Rodrigues (Grace Stordy, 89), Ana Rute, Dolores Silva, Carlyn Baldwin (Mylena 83), Sissi, Beatriz Fonseca (Carolina Mendes, 83) e Vitória Almeida (Caroline Kehrer, 62).



(Suplentes: Aline Lima, Grace Stordy, Melisa Hasanbegovic, Mylena, Carolina Mendes, Ana Carolina Ferreira, Peace Efih, Leonor Freitas e Caroline Kehrer).



Treinador: Miguel Santos.



- Racing Power: Mikaely Bihina, Beatriz Rodrigues, Tânia Riso (Inês Gonçalves, 46), Jenna Tivnan, Bárbara Azevedo, Lúcia Lobato, Sini Laksonnen, Inga Konst, Nerimar Suarez, Mercy Idoko e Vanessa Marques.



(Suplentes: Íris Silva, Jennifer Vetter, Evy Pereira, Catarina Realista, Ivânia Moreira, Dulce Quintana, Mariana Campino, Érica Bispo e Inês Gonçalves).



Treinador: João Marques.







Árbitra: Teresa Oliveira (Braga).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Mercy Idoko (49), Beatriz Fonseca (78), Sissi (90+9) e Vanessa Marques (90+10).



Assistência: Cerca de 50 espetadores.