Recursos de V. Setúbal, Casa Pia e Olhanense no TAD

Esta decisão foi tomada de forma unânime pelos membros do CJ da FPF.Em causa estavam pressupostos financeiros incumpridos: o clube não conseguiu apresentar prova de “inexistência de dívidas a sociedades desportivas”, a “inexistência de dívidas a jogadores, treinadores e funcionários”, assim como “a regularidade da situação contributiva perante a Autoridade Tributária”, segundo a LPFP.

Já Casa Pia e Olhanense contestaram a conclusão precoce das competições, devido à pandemia de covid-19, que deixaram os dois clubes no Campeonato de Portugal, os lisboetas por ocuparem o 18.º e último lugar da II Liga e os algarvios por não estarem entre os dois líderes do terceiro escalão com mais pontos, na altura do encerramento da prova.





V. Setúbal admite que recurso para o TAD era o cenário mais expectável



O Vitória de Setúbal admitiu que o recurso para o Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) era o cenário mais expectável.



Os sadinos dizem não ter ficado surpreendidos com a remissão do processo para o TAD.



Em comunicado publicado no seu sítio oficial na internet, os sadinos confirmam ter sido notificados na sexta-feira sobre o recurso apresentado na sequência do chumbo da inscrição nas competições profissionais para a época 2020/21.