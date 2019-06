Regulamento Disciplinar da Liga provoca divergências

Motivo do diferendo: a aprovação do regulamento com os votos contra de jogadores, treinadores e árbitros, os agentes vivos do jogo de futebol.



O presidente do sindicato dos jogadores, Joaquim Evangelista, já revelou a insatisfação da estrutura sindical em declarações ao jornalista da Antena 1, Alexandre Afonso.



No centro da polémica está a alteração do regulamento das infrações de natureza salarial que protege os intervenientes (clubes) que possam ter salários em atraso.





Joaquim Evangelista garante que vai continuar a lutar pelos interesses dos jogadores e analisar com o gabinete jurídico do sindicato a possibilidade de alterar algumas das normas que foram aprovadas em assembleia geral.