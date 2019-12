Reinaldo jogou no Benfica e Famalicão mas quer vitória das "águias"

As duas equipas defrontam-se este sábado, no Estádio da Luz, a partir das 18h00, em jogo da 14.ª jornada do campeonato da I Liga, de futebol.



Os encarnados podem somar a 11.ª vitória seguida na prova e são claros favoritos frente a um Famalicão, terceiro classificado, que está a passar a pior fase da temporada, com um registo de quatro jogos sem vencer no campeonato, incluindo duas derrotas consecutivas.



As equipas estão separadas por 12 pontos com vantagem para a formação da Luz.



O antigo ponta-de-lança, de 65 anos, jogou no Famalicão entre 1976 e 1978. Depois os dotes de goleador levaram-no para o Benfica, clube que representou entre 1978 e 1982.



Na memória de Reinaldo ainda está aquele jogo de 3 de junho de 1979 entre Benfica e Famalicão, na Luz, que os encarnados venceram por 5-3 com um golo do luso-guineense pelas “águias”.



No relvado estava um conjunto de grandes jogadores: Bento, Humberto Coelho, João Alves, Nené, Chalana, Tibi, Vítor Oliveira e José Eduardo, só para citar alguns.



Agora, no Luxemburgo, o ex-futebolista em declarações ao jornalista Alexandre Afonso, confessou que acompanha de perto o campeonato português.



E desenvolveu o seu raciocínio: "Tenho seguido o Famalicão e está a fazer um bom campeonato, espero que continuem no lugar em que estão”.



A propósito do desafio de sábado rotulou-o de “muito especial”.



Para as contas finais do campeonato Reinaldo não tem dúvida de que o “grande adversário do Benfica é o FC Porto” e quanto ao Sporting disse que não sabe o que se passa mas “ultimamente tem estado mal e precisam de resolver os seus problemas”.



Reinaldo volta a falar na Antena 1, na segunda parte de um conversa, onde começou por abordar o confronto Benfica-Zenit a contar para a Liga dos Campeões.