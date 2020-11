Reviravolta perto do fim em Arouca vale terceira derrota seguida ao Vizela

Os ‘forasteiros’ chegaram à vantagem no primeiro lance da segunda parte, por intermédio de Diogo Ribeiro, aos 46 minutos, uma das duas substituições forçadas no primeiro tempo para o Vizela, enquanto o Arouca virou o marcador nos últimos minutos num penálti de Basso, aos 81, e um cabeceamento de Adílio, aos 90+2.



Depois de boas oportunidades no primeiro tempo, a formação de Armando Evangelista não encontrou o caminho do golo, enquanto o Vizela, forçado a trocar Cassiano e Kiki Afonso por lesão, entrou no segundo tempo a marcar, num erro da defesa do Arouca que Diogo Ribeiro capitalizou na ‘cara’ de Fernando Castro.



Os ‘caseiros’ foram à procura do empate que quase chegava num atraso com o peito de Koffi que levou o esférico aos dois postes, enquanto Álvaro Pacheco desesperava ao ver a sua equipa desperdiçar hipóteses de aumentar a vantagem, nomeadamente através de Samu.



À entrada para os últimos 10 minutos, André Silva sofreu falta na grande área e Basso, chamado a converter, enganou o ‘guardião’ restabelecendo a igualdade.



Já em tempo de compensação, Mateus Quaresma despejou em ‘balão’ para a área, Pedro Silva precipitou-se e Adílio antecipou-se ao guarda-redes, cabeceando para o fundo das redes e oferecendo a vitória ao Arouca que não perde há sete jogos, enquanto o Vizela não conhece o sabor da vitória há seis jornadas.



Jogo realizado no Estádio Municipal de Arouca, em Aveiro.



Arouca – Vizela: 2-1.



Ao intervalo: 0-0.



Marcadores:



0-1, Diogo Ribeiro, aos 46 minutos.



1-1, Basso, 81 (grande penalidade).



2-1, Adílio, 90+2.







Equipas:



- Arouca: Fernando Castro, Thales, Brunão, Basso, Joel Ferreira (Mateus Quaresma, 54), Marco Soares (Lawrence Ofori 66), Leandro Silva, Nuno Rodrigues (Pedro Moreira, 46), Adílio, Heliardo (Vassilakis, 82) e Bukia (André Silva, 66).



(Suplentes: Haymamba Norbert, Mateus Quaresma, André Silva, Yaw Moses, Pedro Moreira, Diogo Clemente, Baptiste Aloe, Vassilakis e Lawrence Ofori.)



Treinador: Armando Evangelista.



- Vizela: Pedro Silva, Koffi Kouao, Marcelo (André Soares, 84), Aidara, Kiki Afonso (Richard Ofori, 44), Samu, Zag, Marcos Paulo, Francis Cann (Leonel Mosevich, 84), Cassiano (Diogo Ribeiro, 24) e Kiko Bondoso (Fernando Cardozo, 84).



(Suplentes: Ivo Gonçalves, João Pedro, Richard Ofori, André Soares, Didi, Fernando Cardozo, Okoli, Leonel Mosevich e Diogo Ribeiro.)



Treinador: Álvaro Pacheco.



Árbitro: João Casegas (AF Viseu).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Pedro Moreira (62), Richard Ofori (68), Zag (72), Francis Cann (76), Heliardo (76), Brunão (83), Adílio (90+3) e Leandro Silva (90+4).



Assistência: Jogo realizado à porta fechada devido à pandemia de covid-19.