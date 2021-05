Revista Desportiva da Semana

Números e Curiosidades – A 18.ª semana desportiva de 2021







- No campeonato nacional estamos a poucos dias de ver o Sporting campeão nacional. Será que vão conseguir na próxima segunda ou terça-feira o seu 19º título de campeão… 19 anos depois?

- Ontem houve 87.º clássico na Luz, Benfica e FC Porto empataram a 1 golo, e deixaram quase tudo “arrumado”.- Os 5 primeiros lugares parecem já estar bem definidos … 1-Sporting, 2-Porto, 3-Benfica, 4-Braga e 5-Paços.- Já na luta pela despromoção, ainda ninguém desceu, mas Nacional pode já na próxima jornada ver confirmado o seu regresso à II Liga.- Quem fez o sentido inverso foi o Estoril, que nesta semana garantiu a subida à I Liga. É o regresso dos canarinhos… 3 anos depois.- Na Europa tivemos mais 4 campeões nacionais, desta feita nos Países Baixos (Ajax – 35.º titulo), na Ucrânia (Dínamo de Kiev – 16.º titulo), em Montenegro (Buducnost – 5.º titulo) e … em Itália!- O Inter voltou a vencer a Serie A… 11 anos depois. Terminou a hegemonia da Juventus. Foi o 19.º titulo dos milaneses.- Continuando na Europa, e nas competições europeias, jogaram-se as meias finais da Liga dos Campeões e Liga Europa. Man. City e Chelsea chegaram à final, Man. United e Villarreal… também! City atinge a sua primeira final de sempre.- No basquetebol estão a jogar-se as meias-finais do campeonato nacional, Sporting- Benfica e FC Porto- Imortal.- Já na Europa, o Mónaco venceu a EURO CUP de basquete.- No voleibol tivemos campeão europeu, o Kedzierzyn Kozle venceu na final o Trentino (3-1) e tornou-se campeão da Europa.- No andebol, Portugal ficou a conhecer os adversários do Euro2022, Hungria (selecção da casa), Islândia e Países Baixos vão ser os adversários! Os islandeses… outra vez!- Dos pavilhões para os courts… O espanhol Albert Ramos-Vinolas não deu hipóteses e venceu na final Cameron Norrieo (2-1) vencendo assim o Estoril Open.- No badminton a espanhola Carolina Marin continua imparável, e conseguiu o seu 5.º titulo de campeã europeia! Nos homens, o título foi para a Dinamarca, Anders Antonsen sagrou-se campeão europeu.- Realizou-se o GP de Portugal em F1, e venceu… Hamilton, quem mais! Foi a 97.ª vitória do piloto britânico.- O GP de Espanha em MotoGP… o australiano Jack Miller obteve a sua segunda vitória de sempre em Moto GP (não ganhava há 5 anos).- No surf Frederico Morais ficou-se pelos oitavos de final na 4.ª etapa do Mundial, que se realizou em Margaret River Pro (Austrália). O português, ao fim de 4 provas, encontra-se em 9.º lugar na classificação.- O Sporting venceu na final o Barcelona por 4-3 e sagrou-se pela segunda vez na sua história campeão europeu!



E O CAMPEÃO MUNDIAL FOI…



- Mark Selby (!). O inglês venceu o seu 4.º mundial de snooker. Derrotou na final Shaun Murphy por 18-15.



- Os títulos de campeão de Selby - 2014, 2016, 2017 e 2021



E FEZ HISTÓRIA …



- Rúben Amorim! Passou a ser o primeiro treinador da história do escalão principal (em 87 campeonatos) a conseguir estar 31 jornadas consecutivas sem perder… no mesmo campeonato. Nunca ninguém o tinha feito antes.