Ricardo Ferro: um jogo especial para o Lusitano

O capitão da equipa do Lusitano, Ricardo Ferro, em declarações ao jornalista da Antena 1 Alexandre Afonso, explicou que o jogo é especial para a sua equipa por se tratar de uma oportunidade única de poderem jogar com futebolistas que só podem ver na televisão.



O jogador assegurou que a equipa alentejana não mudou nada e continua a trabalhar da mesma forma.



Sobre o adversário lembrou que não tem pontos fracos e resta à equipa do Lusitano tentar contrariar os portistas com as poucas armas que tem.



Se o desafio fosse em Évora talvez fosse um pouco diferente porque, segundo Ricardo Ferro (ao centro na foto), a mística seria maior e haveria mais festa, porque há muitas pessoas que não se podem deslocar ao Restelo.



A finalizar o futebolista eborense revelou que, antes do jogo, irá dirigir palavras de incentivo aos seus companheiros recordando-lhes que na vida tudo é possível.