Ricardo Soares diz que o Gil Vicente quer pontuar com o FC Porto

Nas últimas cinco jornadas, o FC Porto empatou em quatro e só venceu em uma (Marítimo, fora, por 2-1), enquanto o Gil Vicente registou três derrotas, uma das quais na última ronda, em casa do Tondela (1-0), e duas vitórias.Para a receção aos "dragões", Ricardo Soares garantiu um Gil Vicente com umaNa cauda da tabela, com apenas mais um ponto que os dois últimos classificados (Marítimo e Boavista), o Gil Vicente "tem que encarar todos os jogos até ao fim do campeonato como uma final" e o jogo com os portistas será, "certamente", uma delas, frisou o treinador.O FC Porto acabou de ser eliminado nas meias-finais da Taça de Portugal pelo Sporting de Braga (derrota por 3-2, em casa, na segunda mão, na quarta-feira) e joga na terça-feira, em Turim, o apuramento para os quartos-de-final da Liga dos Campeões, diante da Juventus.", disse.Apesar de ter jogado na quarta-feira com os bracarenses e, já na terça-feira, ter o importante desafio com a Juventus, Ricardo Soares não está à espera de poupanças por parte do técnico dos portistas, Sérgio Conceição, tendo recordado o jogo entre as duas equipas, há pouco mais de um mês (29 de janeiro), também em Barcelos, nos quartos-de-final da Taça de Portugal, então com vitória dos `dragões`, por 2-0.O técnico lembrou que esse jogo também decorreu num contexto de uma grande densidade de jogos para as duas equipas "e não houve poupanças, o FC Porto colocou a melhor equipa", o que espera que se repita.





Técnico vê "dragões" fortes







Ricardo Soares deixou elogios ao FC Porto, "", destacando os laterais, os pontas-de-lança e, sobretudo, Taremi, "um finalizador nato", e também Sérgio Oliveira, "um pensador, que sabe colocar a equipa nos vários ritmos de jogo".Sobre um eventual défice físico do FC Porto, o treinador dos gilistas preferiu notar que, quando o Gil Vicente teve uma densidade de jogos muito elevada, sentiu que a sua equipa teve "algumas dificuldades", porque "não está habituada a esse registo".", disse.Questionado sobre se pondera utilizar um esquema com três centrais, como já o fez em outras ocasiões, o treinador respondeu que "cada jogo é um jogo": "", disse.

Gil Vicente, 15.º classificado, com 19 pontos, e FC Porto, terceiro, com 45, defrontam-se a partir das 18h00 de sábado, no Estádio Cidade de Barcelos.