Rio Ave aponta à estabilidade no regresso à I Liga

Depois de ter competido a época passada no segundo escalão, interrompendo um ciclo de 13 anos consecutivos na I Liga, o conjunto vila-condense quer voltar a cimentar-se no patamar maior do futebol nacional e apostou na base do grupo de 2021/22 para conseguir esse objetivo.”, disse o técnico Luís Freire.O treinador, que orientou o conjunto da foz do Ave à subida de divisão, e recentemente renovou contrato por mais duas temporadas, quer”, completou Luís Freire.O plantel iniciou os trabalhos ainda sem reforços, mas o treinador garante que os alvos já estão identificados.”, disse Luís Freire.





Um desses primeiros reforços pode ser o ponta de lança Pedro Mendes, jogador que pertence aos quadros do Sporting e que já na época passada esteve em Vila do Conde, por empréstimo, apontando 10 golos.



“Já há um acordo entre clubes e o jogador tem vontade de continuar. Estamos nos acertos finais e acredito que brevemente vai assinar”, disse António Silva Campos, presidente do Rio Ave.



O dirigente prometeu “um reforço da equipa” nas próximas semanas, mas garantiu que o clube não se vai precipitar nesta fase em que o “mercado ainda está confuso”.



“Ainda há poucos movimentos, os jogadores estão à espera de boas propostas e é difícil negociar. Vamos aguardar para conseguirmos o que pretendemos”, disse o dirigente.



Fazer época tranquila



Sobre as expectativas para a nova temporada, António Silva Campos estabeleceu o patamar numa prestação “tranquila” para evitar “a inesperada descida de divisão” que aconteceu em 2021.



“Este será um ano de transição, em que temos de nos reorganizar. Vamos manter um grupo forte e as expectativas são de fazer um campeonato tranquilo, com um futebol positivo. Se assim for, a classificação vai aparecer naturalmente”, rematou.



No lote de jogadores que hoje cumpriu o primeiro treino, destaque para presença do médio João Graça, que renovou contrato por mais duas temporadas.



O primeiro ensaio da pré-temporada do Rio Ave acontece já em 2 de julho, num jogo-treino com uma seleção de jogadores do campeonato de futebol popular de Vila do Conde, seguindo-se embates com Sporting de Braga B (9 julho), Tondela (9 julho), Paços de Ferreira (16 julho), Feirense (16 julho), Santa Clara (23 julho) e com o Académica de Viseu (30 de julho), que será o jogo de apresentação.



Plantel provisório do Rio Ave para 2022/23:



- Guarda-redes: Jhonatan, Léo Vieira e Magrão.



- Defesas: Aderllan Santos, Hugo Gomes, Pedro Amaral, Costinha, Renato Pantalon e Nuno Namora.



- Médios: Guga, Amine, Vítor Gomes e João Graça.



- Avançados: Fabrice Olinga, André Pereira, Zé Manuel, Aziz, Ukra e Fábio Ronaldo.



Treinador: Luís Freire.



Saídas: Júnio Rocha, Ângelo Meneses Sylla, Zimbabwe, Ronan, Gabrielzinho e Sávio (Goiás, Bra).