Rio Ave assegura defesa Aderllan Santos por duas temporadas

O central brasileiro, de 31 anos, que estava em final de contrato com o clube saudita, assinou, agora, um vínculo válido para as próximas duas temporadas com o emblema vila-condense, pelo qual já jogou 25 vezes.



"Senti-me imediatamente em casa desde que cheguei ao Rio Ave. O ambiente familiar que se sente motiva-nos diariamente para atingirmos os nossos objetivos. Toda a estrutura do clube tem um profissionalismo e dedicação exemplar e tudo fazem para que nada nos falte", disse o Aderllan Santos, em declarações ao sítio do Rio Ave na Internet.



O brasileiro enalteceu ainda "a liderança a experiência do ‘mister’ Carlos Carvalhal" para garantir que a equipa vai estar preparada para a retoma do campeonato.



"Estamos a trabalhar arduamente para darmos ainda muitas alegrias aos nossos sócios e adeptos. Os jogos que restam para terminar esta temporada serão uma oportunidade para demonstramos o grupo forte que criámos", vincou.



Com a assinatura deste contrato, o defesa volta a ficar em definitivo num clube português, depois de ter representado Trofense e Sporting de Braga, de onde saiu para o Valência, embora contando, também, com passagens pelos brasileiros de São Paulo e Vitória da Baía, antes de experiência no futebol saudita.



O Rio Ave segue no quinto lugar do campeonato, com 38 pontos, e na retoma da competição após a paragem devido à pandemia de covid-19, vai receber o Paços de Ferreira, em 07 de junho, em jogo da 25.ª jornada.