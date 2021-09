Rio Ave e Santa Clara protagonizam empate eletrizante na estreia na Taça da Liga

A equipa insular, da I Liga, esteve por duas vezes em vantagem, com tentos de Luiz Phellype, de grande penalidade (15 minutos), e Jean Patric (34), mas em ambas o Rio Ave, do segundo escalão, resgatou a igualdade, por Aziz (17) e Zé Manuel (59), tendo o guardião Léo Vieira segurado empate, aos 72, a defender uma grande penalidade apontada por Lincoln.



Com este resultado, num jogo em que o Santa Clara atuou desde os 67 minutos em inferioridade numérica, devido à expulsão de Rafael Ramos, os dois conjuntos ficam em igualdade, com um ponto, num grupo do qual ainda faz parte o FC Porto, que folgou.



A partida começou bem ritmada, e sem se notar a diferença de escalões entre ambos conjuntos, que cedo assumiram posturas ambiciosas, tentando criar desequilíbrios nas saídas para o contra-ataque.



Ainda assim, o marcador só começou a mexer de bola parada, quando os açorianos dispuseram de uma grande penalidade, a castigar uma mão de Aziz na barreira de um livre, que Luiz Phellype, na cobrança, não desperdiçou, à passagem do quarto de hora.



A vantagem dos insulares acabaria por não durar mais de dois minutos, pois, praticamente no lance seguinte, Aziz redimiu-se do erro anterior, e, aproveitando um passe defeituoso de um adversário, surgiu isolado frente ao guardião Ricardo Fernandes e empatou para o Rio Ave.



O tento galvanizou os nortenhos, que passaram a rondar mais vezes a baliza do Santa Clara, ameaçando a reviravolta com remates de longa de distância, protagonizados por Pedro Amaral e Zé Manuel.



O Santa Clara não se intimidou com ambição do Rio Ave e, aos 34 minutos, já depois de Morita ter enviado uma bola à barra, na sequência de um contra-ataque, recolocou-se em vantagem, com Jean Patric a aproveitar um desentendimento da defesa vila-condense e a assinar o 2-1.



Os dois conjuntos mostraram inconformismo com o resultado e ainda criaram mais algumas situações de golos antes do intervalo, mas só no segundo tempo o marcador voltou a sofrer alteração, com os locais a recuperarem o empate, num cabeceamento de Zé Manuel, aos 59, a desviar um cruzamento de Ukra.



Pouco depois da hora de jogo o técnico Daniel Reis, numa tripla substituição no Santa Clara, alterou toda a frente de ataque, mas pouco depois da 'mexida', viu a equipa ficar reduzida a dez elementos, com a expulsão de Rafael Ramos, por acumulação de amarelos.



Apesar da contrariedade, os insulares tiveram ainda uma soberana oportunidade para retomarem a dianteira, aos 72, em mais uma grande penalidade, desta feita a castigar falta de Ângelo Menezes sobre Mansour, mas Lincoln, na marcação, permitiu a defesa de Léo Vieira, fazendo o 2-2 prevalecer até ao final.







Jogo no Estádio do Rio Ave FC, em Vila do Conde.



Rio Ave -- Santa Clara, 2-2.



Ao intervalo: 1-2.



Marcadores:



0-1, Luiz Phellype, 15 minutos (grande penalidade).



1-1, Aziz, 17.



1-2, Jean Patric, 34.



2-2, Zé Manuel, 59.







Equipas:



- Rio Ave: Léo Vieira, Sylla (Costinha, 62), Ângelo Menezes, Hugo Gomes, Pedro Amaral, Vítor Gomes, Guga, Fábio Ronaldo (Gabrielzinho, 75), Ukra (Joca, 75), Aziz e Zé Manuel (Pedro Mendes, 70).



(Suplentes: Magrão, Joca, Pedro Mendes, Costinh, João Graça, Rúben Gonçalves, Renato Pantalon, Gabrielzinho e Nuno Namora)



Treinador: Luís Freire.



- Santa Clara: Ricardo Fernandes, Rafael Ramos, João Afonso, Tassano, Mansour, Júlio Romão (Nené, 85), Morita, Ricardinho (Pierre Sagna, 75), Jean Patric (Allanom 64), Rui Costa (Lincoln) e Luiz Phellype (Bouldini, 64).



(Suplentes: Marco, Boateng, Allano, Bouldini, Lincoln, Paulo Henrique, Nené, Mohebi e Pierre Sagna).



Treinador: Daniel Ramos.



Árbitro: Fábio Melo (AF Porto).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Aziz (14), Rafael Ramos (50 e 67), Hugo Gomes (74), Bouldini (80) e Nené (87). Cartão vermelho por acumulação para Rafael Ramos (67).



Assistência: Cerca de 1.000 espetadores.