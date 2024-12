Rio Ave quer contrariar favoritismo do Vitória

Rio Ave e Vitória SC reencontram-se numa gélida noite de dezembro em Vila do Conde e a esperança de um grande jogo está em alta.





Petit e Rui Borges enfrentam-se numa partida de alto nível e de alta exigência para ambas as formações.





Em fases diferentes e, igualmente, com objetivos diferentes, vilacondenses e vitorianos lutarão pela vitória nos Arcos.





Desde que Petit assumiu o comando técnico dos rioavistas, acumulou duas vitórias, um empate e uma derrota no último encontro diante do Santa Clara.





Com uma equipa em crescendo e sendo Jonathan Panzo a única ausência conhecida por lesão, o Rio Ave chega a este duelo com a ambição de garantir mais três pontos e continuar a fugir da linha vermelha.





O Vitória SC - ainda que com ligeiros percalços no caminho - tem feito uma temporada consistente e histórica, principalmente a nível europeu. No segundo lugar da fase de liga da Conference League, apenas atrás do Chelsea (!), a turma de Guimarães segue de motivação gigante para enfrentar todo e qualquer desafio que tenha pela frente.





Toni Borevkovic, Jesús Ramírez e Bruno Gaspar são as ausências confirmadas por lesão e com os quais Rui Borges não poderá contar.





Sendo que o confronto decisivo com a Fiorentina avizinha-se e se disputa no próximo dia 19 de dezembro, poderá existir rotação no onze titular, tal como o técnico afirmou em antevisão. No entanto, a máquina parece estar completamente oleada e os "conquistadores" poderão mesmo surpreender.