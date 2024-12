Rui Borges pede consistência à equipa do Vitória

Responsável por uma equipa que, na quinta-feira, alcançou o 10.º triunfo em 11 jogos "europeus" nesta época, ao golear os suíços do St. Gallen (4-1), mas que venceu duas vezes e perdeu duas nos últimos quatro encontros do campeonato, o técnico frisou que a regularidade é chave para os minhotos atingirem patamares competitivos mais elevados.”, disse, na antevisão ao jogo marcado para as 20:45 de segunda-feira.Agradado por liderar um grupo de jogadores com “” pelo emblema vimaranense, o técnico de 44 anos rejeitou que a hipótese de quebrar a invencibilidade caseira do Rio Ave, em curso desde outubro de 2023, constitua “” para os minhotos, embora a circunstância demonstre, a seu ver, “a dificuldade de jogar” no reduto vila-condense.Dotada de “algumas dinâmicas parecidas” com as do Vitória, a formação treinada por Petit é “competitiva e bem organizada” e dispõe de “jogadores muito rápidos na frente”, “capazes de fazer a diferença”, atributos que merecem ser encarados com “muito rigor” na hora de defender, acrescentou.