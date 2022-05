Rio Ave vence Casa Pia com golo madrugador em emotivo duelo de candidatos

O médio dos vila-condenses marcou logo aos quatro minutos de um desafio emotivo, entre duas equipas que fizeram jus ao estatuto de candidatas à subida de divisão, e que mantiveram o resultado em aberto até ao final.



Com este triunfo, o Rio Ave reassume a liderança do campeonato, agora com 64 pontos, mais um que o Desportivo de Chaves, que segue em segundo, enquanto o Casa Pia fecha a jornada no terceiro lugar, em posição de 'play-off', com 62.



Neste desafio fundamental para as ambições dos dois conjuntos, a equipa da foz do Ave não podia ter melhor entrada, e logo aos quatro minutos inaugurou o marcador, numa ‘bomba’ do Vítor Gomes, na sequência de um canto que a defesa do Casa Pia não aliviou bem.



Embalados pelo tento madrugador, os vila-condenses estiveram perto de marcar novamente, ainda antes dos 10 minutos, num livre de Guga, que embateu com estrondo na barra da baliza dos visitantes.



O Casa Pia demorou algum tempo a refazer-se da entrada demolidora do Rio Ave, mas, paulatinamente, foi conseguindo armar perigosos contra-ataques que colocaram em sentido os locais.



Em duas dessas ocasiões valeu aos nortenhos a atenção do guarda-redes Jhonatan, que se impôs a remates de Jota Silva e Saviour Godwin, que não conseguiram alterar o 1-0 ao intervalo, apesar da maior acutilância da equipa.



No regresso do descanso, o desafio foi mais dividido, embora com o Casa Pia a mostrar-se mais inconformado com o resultado e a rondar mais vezes a baliza dos nortenhos, e a ameaçar o empate em incitativas de Taira e Jota Silva.



O Rio Ave reagiu, sobretudo em contra-ataque, e numa jogada individual de Joca e num tiro de Costinha também espreitou o golo, embora pertencendo aos lisboetas, já no 'último suspiro' a mais clara oportunidade no segundo tempo.



Aos 90+4, Sanca, lançado no segundo tempo pelos lisboetas, rematou de longe e viu a bola embater na barra, tendo Jota Silva, na recarga, permitido uma defesa fundamental do guarda-redes do Rio Ave para manter o 1-0 até ao final.







Jogo no Estádio do Rio Ave FC, em Vila do Conde.



Rio Ave – Casa Pia, 1-0



Ao intervalo: 1-0



Marcador:



1-0, Vítor Gomes, 04 minutos.



Equipas:



- Rio Ave: Jhonatan, Renato Pantalon, Aderllan Santos, Sávio (Hugo Gomes, 87), Costinha, Vítor Gomes, Guga (Amine, 87), Gabrielzinho (Fábio Ronaldo, 66), Joca (Zé Manuel, 79), Aziz (Ronan, 79) e Pedro Mendes.



(Suplentes: Léo Vieira, Hugo Gomes, Ronan, Amine, Sylla, Ukra, João Graça, Zé Manuel e Fábio Ronaldo).



Treinador: Luís Freire.



- Casa Pia: Ricardo Batista, Zach, Vasco Fernandes, Zolotich, Lucas Soares (João Vieira, 77), Ângelo Neto (Vitó, 82), Taira (Cuca, 84), Leonardo Lelo (Derick Poloni, 77), Jota Silva, Antoine e Saviour Godwin (Sanca, 77).



(Suplentes: Lucas Paes, Derick Poloni, Galo, Cuca, Kelechi, Vitó, João Vieira, Sanca e Herbert).



Treinador: Filipe Martins.



Árbitro: João Pinheiro (AF Braga).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Gabrielzinho (33), Joca (69), Sávio (70), Jota Silva (84) e Antoine (85).



Assistência: Cerca de 2.000 espetadores