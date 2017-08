Rio Ave vence no Bessa

Lusa 12 Ago, 2017, 22:38 | Futebol Nacional

Guedes, aos 29 minutos, e Pedro Moreira, aos 85, marcaram os golos da vitória ao Rio Ave no Estádio do Bessa, no Porto, enquanto Rochinha fez o tento dos `axadrezados`, aos 76, e Leonardo Ruiz, já no período de compensação, desperdiçou uma grande penalidade, permitindo a defesa a Cássio.

O Rio Ave junta-se assim ao Sporting no topo da classificação, ambos com seis pontos, mais três do que um sexteto em que se incluem o campeão Benfica, que visita no Desportivo de Chaves na segunda-feira, e o FC Porto, que se desloca a Tondela no domingo.