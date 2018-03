Rio Ave vira resultado e vence na receção ao Feirense

Lusa Comentários 10 Mar, 2018, 18:01 | Futebol Nacional

O Feirense chegou cedo à vantagem, aos oito minutos, por Luís Machado, mas a equipa de Vila do Conde reagiu e virou o resultado a seu favor na etapa complementar, com os golos de Guedes (57) e de Pelé (86), este na conversão de uma grande penalidade.

Com esta vitória, o Rio Ave reforça para já o quinto posto com 40 pontos, mais quatro do que o Desportivo de Chaves, sexto e que na segunda-feira recebe o Sporting, enquanto o Feirense ocupa para já o 15.º lugar com 23 pontos, apenas mais dois do que Paços de Ferreira e Estoril Praia, as duas equipas abaixo da linha de despromoção.