Rui Vitória destaca importância da Liga 3 para os jogadores

", disse o antigo técnico de Paços de Ferreira, Vitoria de Guimarães e Benfica, no âmbito da Masterclass online - subordinada ao tema "A formação à alta competição" -, promovida pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF), através da Portugal Football School, e pela Associação Nacional de Treinadores de Futebol.O treinador frisou que as competições, para serem credibilizadas, têm de ver reconhecido o seu valor: "".", prosseguiu.O técnico, de 51 anos, realçou a importância de fazer ressurgir o espírito regional: "".Questionado sobre o que considera decisivo para o aparecimento de cada vez mais jogadores, Rui Vitória precisou: "

E não só os "grandes" mereceram a referência de Rui Vitória, que destacou o recente caso de Trincão: "Nasceu onde? Não é um exemplo claro? 30 milhões para um clube como o SC Braga. Temos de apostar mesmo nisto. Quanto mais competições organizadas para estes jovens jogadores, melhor. O Beto do Portimonense apareceu nos sub-23 e estava a jogar no Tires anteriormente. Se não houvesse Liga Revelação talvez ainda estivesse no Tires", disse a concluir.