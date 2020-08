Salvador Agra assina pelo Tondela

"É oficial, o coração de Salvador Agra já bate pelo CD Tondela. O extremo de 28 anos assina um contrato válido até junho de 2022, tendo marcado já presença, juntamente com o restante plantel, nos exames médicos realizados esta manhã no Hospital CUF Viseu", anunciou o clube na página oficial da internet.



Natural de Vila do Conde e com "vasta experiência nacional e internacional", adianta o clube ‘beirão’, Salvador Agra regressa a Portugal, vindo do polaco Legia Varsóvia, naquilo que considera ser "o passo mais acertado".



"Agradeço ao clube [CD Tondela] pela confiança depositada em mim. Posso prometer o máximo empenho nesta nova etapa. Serei mais um a ajudar para atingirmos os nossos objetivos", afirmou ao Tondela.