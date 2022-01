Salvador recorda as origens no 101.º aniversário do SC Braga

Esta quarta-feira é dia de evocar 101 anos de história do Sporting de Braga D.R.-Facebook do SCB

O presidente António Salvador lembrou os fundadores do Sporting de Braga nas comemorações do seu 101.º aniversário e frisou que o clube “não é só futebol” e é “o maior embaixador” da cidade.