Samaris, Grimaldo e Zivkovic às ordens de Rui Vitória

Foto: EPA

Eliseu, Pizzi e Raúl Jiménez só terminam as férias no sábado devido à participação na Taça das Confederações.



O defesa esquerdo português terminou contrato e tem, por parte do Benfica, um convite para a renovação nas mãos e sempre manifestou vontade de continuar na Luz.



No entanto, Eliseu também tem propostas do estrangeiro, nomeadamente da Turquia.



A equipa de Rui Vitória segue esta terça-feira, para um estágio no Algarve, onde vai defrontar o Bétis de Sevilha na quarta-feira e o Hull City na sexta.