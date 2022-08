Sangaré garante triunfo do Vilafranquense sobre a Oliveirense

Michel colocou os visitantes em vantagem logo a abrir o encontro, com André Ceitil a restabelecer a igualdade aos 40 minutos e o recém-entrado Sangaré a dar o triunfo aos ribatejanos, a dois minutos do fim do tempo regulamentar.



A Oliveirense entrou na partida quase a vencer, com o avançado Michel a aproveitar um erro defensivo de Gabriel Pereira para bater Pedro Trigueira e colocar os visitantes em vantagem quando ainda não estava decorrido o primeiro minuto de jogo.



O tento sofrido fez com que o Vilafranquense assumisse o controlo do jogo em busca do empate, embora o mesmo só tenha chegado em cima do intervalo por intermédio do capitão André Ceitil, que finalizou com sucesso uma excelente jogada ofensiva desenhada à direita do ataque entre Léo Alaba e Edson Farias.



A equipa comandada por Rui Borges entrou melhor na etapa complementar e Nené dispôs de uma boa oportunidade de golo já dentro de área, mas o remate saiu fraco, sendo que, pouco depois, foi o recém-entrado Tipote a assustar com um remate rasteiro para boa defesa de Nuno Silva com os pés.



Aos 70, Nené voltou a mostrar falta de assertividade quando já só tinha Nuno Silva pela frente e aos 77 respondeu a formação treinada por Fábio Pereira, com Miguel Pereira a rematar com perigo à entrada da área.



Quando o ritmo de jogo já não fazia antever alterações no marcador, eis que Sangaré, que tinha entrado minutos antes para o lugar de Umaro Baldé, saltou mais alto, após canto à direita do ataque, e completou a reviravolta para os ‘piranhas do Tejo’, que ainda viram a equipa de Oliveira de Azeméis tentar o empate já num último esforço.



Com este resultado, o Vilafranquense arrecadou o primeiro triunfo no campeonato, depois do desaire na ronda inaugural, ao passo que a Oliveirense averbou a primeira derrota no campeonato, após o triunfo na estreia.