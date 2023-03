Santa Clara desespera por pontos frente ao Rio Ave

A 10 jornadas do final, os açorianos atravessam uma fase desesperada, com uma série de 11 jogos sem qualquer vitória no campeonato (nove derrotas e dois empates), e que os afundou na tabela classificativa, em zona de descida.



A equipa tem os mesmos 15 pontos do Paços de Ferreira (17.º) e está a um do Marítimo, emblema que ocupa o 16.º lugar, que ainda permite um play-off de manutenção, a disputar com o terceiro classificado da II Liga.



No jogo de hoje, com início às 20h15 em Lisboa e com arbitragem de Gustavo Correia, os açorianos não contam com Paulo Henrique, que viu o quinto amarelo, enquanto, nos vila-condenses, Samaris e Oudrhiri também estão suspensos, o primeiro pela mesma razão, o segundo expulso na última jornada.



Para o Rio Ave, a visita aos Açores é mais ou menos tranquila, num momento em que a equipa está a meio da tabela, 14 pontos acima da zona de perigo.



A 25.ª jornada, que se inicia hoje e fica concluída na segunda-feira, com o jogo entre o Gil Vicente (12.º) e o Sporting (quarto), pode ganhar importância acrescida nas contas do título, com o líder Benfica, que tem uma vantagem de oito pontos para o FC Porto, a receber o Vitória de Guimarães (quinto), no sábado, e os "dragões" a visitarem o Sporting de Braga (terceiro), no domingo.