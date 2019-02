SC Braga vence Sporting e fica mais perto da `dobradinha` de futebol feminino

Lusa Comentários 16 Fev, 2019, 19:00 | Futebol Nacional

As ‘leoas’ marcaram primeiro, por Tatiana Pinto, aos 25 minutos, mas um início de segunda parte muito forte das minhotas consumou a reviravolta num curto espaço de tempo: Uchundu empatou aos 48 e Keane pôs as bracarenses em vantagem logo a seguir, aos 50, um golo que, contudo, foi precedido de fora de jogo.



Líder do campeonato, com mais três pontos que o Sporting, segundo classificado, campeão em título e vencedor das últimas duas edições da Taça de Portugal, o Sporting de Braga, que tem o caminho para a 'dobradinha' mais desbravado, sentenciou a partida à passagem da hora de jogo, com Diana Gomes a aproveitar da melhor maneira uma saída em falso de Patrícia Morais.



A primeira parte foi repartida, com melhor início da equipa da casa, mas foi o Sporting a adiantar-se no marcador: cruzamento de Ana Borges da direita e remate de primeira, no ‘coração' da área, de Tatiana Pinto.



A equipa ‘leonina' partiu para o seu melhor período na partida e, lançada em profundidade, Diana Silva não fez o segundo golo por muito pouco, graças a um corte providencial de Jana (31 minutos).



Machia também esteve perto do empate após um cruzamento largo de Ágata Filipa da esquerda, aos 41 minutos, mas, fruto de outra atitude, o Braga deu a volta ao jogo nos primeiros cinco minutos do segundo tempo.



Aos 48 minutos, Uchundu empatou, com um remate em arco, após insistência de Keane pela direita e, logo a seguir, Keane, que partiu de posição de fora de jogo, contornou Patrícia Morais e virou o resultado.



O terceiro golo chegou aos 60 minutos, com Diana Gomes a desviar para o fundo da baliza após um erro da guarda-redes ‘leonina', na sequência de um livre lateral de Vanessa.



O Sporting, cujo treinador fez apenas uma substituição, não mostrou argumentos para reentrar na partida e pertenceram ao Braga as melhores ocasiões para voltar a marcar, com um remate de muito longe de Ágata Filipe à barra (81 minutos) e outro de Keane (90+2), para defesa de Patrícia Morais.