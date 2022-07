Sérgio Conceição e Darwin Núñez eleitos melhores treinador e jogador do ano

O técnico, de 47 anos, bateu Ricardo Soares (Gil Vicente) e Rúben Amorim (Sporting) na votação efetuada pelos seus homólogos e `capitães` dos 18 clubes primodivisionários, ao passo que o avançado internacional uruguaio, de 23 anos, que já estava englobado na equipa do ano, suplantou Ricardo Horta (Sporting de Braga) e Vítor Ferreira (FC Porto).

Sérgio Conceição foi eleito melhor treinador do ano pela terceira vez, após 2017/18 e 2019/20, épocas em que também conduziu os `dragões` à conquista do título nacional, sucedendo a Rúben Amorim, vencedor do mesmo galardão em 2020/21 pelos `leões`.

Já Darwin Núñez, recentemente transferido para os ingleses do Liverpool, foi o melhor marcador da I Liga em 2021/22, com 26 golos, tendo recebido uma inédita distinção de melhor jogador, um ano depois do compatriota Sebastián Coates, `capitão` do Sporting, durante a gala `Kick-Off 2022/23`, no Centro de Congressos da Alfândega do Porto.