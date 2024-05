Sérgio Conceição quer equipa fiel aos seus princípios

"Acho que o importante nestes jogos é sermos muito fiéis àquilo que somos como equipa, termos uma ambição muito grande, uma determinação elevada. Acho que isso se adquire automaticamente pelo dia que é, por ser uma final. Depois, acho que [é importante] a intensidade, a agressividade, a estratégia traçada e cada um estar no seu nível alto. Depois, se todos nós, os intervenientes do jogo, vivermos esse momento com essa paixão, com esse brilho no olhar, as coisas acabam por correr bem", referiu.

Em conferência de imprensa no Estádio Nacional, palco da final de domingo, o treinador dos `dragões` disse esperar "um jogo competitivo, um jogo difícil, perante uma equipa que não perde desde março", com a Atalanta.

"É uma equipa bem orientada, com uma equipa técnica e um treinador com qualidade, com jogadores individualmente fortes, coletivamente uma equipa forte também. Penso o mesmo da minha equipa. Trabalhámos de forma a ganhar, porque é mais um título importante para o nosso clube e é nisso que estamos focados", referiu.

Para Conceição, "a pressão faz parte do jogo, das equipas que querem ganhar, das equipas que estão habituadas a ganhar", garantindo que o facto de o Sporting "não conquistar há muitos anos uma `dobradinha`" não traz mais pressão aos `leões` nem "um sentimento de relaxar" à sua equipa.

"O Sporting tem muita vontade de fechar o ano da melhor forma. Nós temos muita vontade de beber duas cervejinhas no final para comemorar. A pressão faz parte do jogo, dessa paixão de quem vai lá para dentro tem e está habituado a conquistar títulos e que vive de títulos", afirmou.

Sérgio Conceição lançou um possível `onze` dos `leões`, com Diogo Pinto, Diomande, Coates, Gonçalo Inácio, Geny, Nuno Santos, Morita, Hjulmand, Trincão, Pedro Gonçalves e Gyökeres, mas garantiu que trabalhou "com a possibilidade de jogar um Paulinho" e para a possibilidade de "encontrar cenários, não só no início do jogo, mas também no decorrer do jogo".

"[Ruben Amorim] É um treinador, dentro daquilo que é o 3-4-3 ou o 3-5-2, que tem muitas nuances dentro do jogo e dificulta a vida aos adversários. Ele tem evoluído ao longo do tempo e tem sido um treinador muito capaz e, com certeza, vai ter um futuro brilhante, porque toda a solidez que teve ao longo deste tempo mostra isso", afirmou.

Sérgio Conceição disse não ter estado atento às declarações do presidente do Sporting, Frederico Varandas, e que o seu filho Francisco Conceição, convocado para o Euro2024, é apenas mais um jogador do plantel `azul e branco` chamado às seleções nacionais.

"Os conselhos que dou aos jogadores são diários, as `duras` são diárias, os ajustes são diários. O Francisco faz parte do lote de jogadores que temos no FC Porto. Foi convocado, estou feliz por ele, pelo Pepe, pelo Diogo, na seleção portuguesa, e pelos outros que foram convocados. Dou-lhes conselhos, algumas `duras`. Trabalhamos muito, eles trabalham muito, a minha recompensa é vê-los chegar à seleção", assumiu.

A final da Taça de Portugal está agendada para as 17:15 de domingo, no Estádio Nacional, e terá arbitragem de Fábio Veríssimo, da Associação de Futebol de Leiria.

Pepe está a recuperar, mas falha final

O capitão Pepe vai desfalcar o FC Porto na final da Taça de Portugal de futebol, frente ao Sporting, revelou hoje o treinador dos ‘azuis e brancos’, Sérgio Conceição, em conferência de imprensa.



“Infelizmente para nós não pode dar o contributo. Tem evoluído de uma forma muito positiva. Vamos jogar com outro jogador no lugar do Pepe e com o Pepe sempre a dar-nos muita força, com a capacidade de ser um líder dentro e fora de campo”, referiu.



O defesa-central dos ‘dragões’, que foi convocado para o Euro2024, não joga desde 21 de abril.



Pepe espera FC Porto à altura da final



O defesa-central Pepe, que vai estar ausente por lesão, disse hoje que espera que o FC Porto possa estar no domingo à altura na final da Taça de Portugal de futebol, frente ao campeão nacional Sporting.



“Vai ser um jogo difícil, entre duas boas equipas. Demonstrámos no último jogo em casa, contra o Sporting, o que somos verdadeiramente e merecíamos mais naquele jogo. O primeiro foi completamente diferente, porque jogámos com um a menos, por muito tempo, em Alvalade. Vai ser um jogo difícil e espero que o FC Porto esteja à altura da final”, referiu.



Em conferência de imprensa no Estádio Nacional, palco da final de domingo, Pepe preferiu não falar sobre uma possível renovação, nem sobre a presença no Euro2024, para o qual foi convocado, focando-se apenas no jogo.



“Há que demonstrar respeito pelo nosso adversário e respeitá-lo ao máximo, como fizemos em outras finais, dando o nosso melhor, trabalhando como uma equipa e mostrando o nosso espírito de equipa. Temos de fazer o que o treinador nos pediu durante a semana para sairmos vitoriosos”, assumiu.



O internacional português diz esperar “uma final entre duas grandes equipas, à altura do que é a Taça de Portugal”, uma competição que “representa muito do que é o futebol português”, encarando o jogo “com muita seriedade, com respeito máximo por todas as equipas”, assegurando não haver qualquer plano para parar o avançado Viktor Gyökeres.



“Acho que não temos de nos focar individualmente em ninguém, temos de ter respeito pelo Sporting e é nesse sentido que vamos pois encaramos este jogo, com todos os jogadores e para fazermos o nosso trabalho”, referiu.



