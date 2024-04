Sérgio Gaminha é o novo treinador do Tondela, anunciou hoje a SAD do clube da II liga de futebol, depois de Tozé Marreco ter saído do comando técnico da equipa.

Numa nota de imprensa, a SAD informa que “Sérgio Gaminha é o novo treinador da equipa principal” do Tondela, depois de Tozé Marreco ter deixado hoje o comando técnico, após o treino.



“O treinador Sérgio Gaminha regressa a uma casa que bem conhece, depois de ter representado o nosso clube nas temporadas 2020/21 e 2021/22 na qualidade de treinador-adjunto”, destacou a SAD.



Segundo o comunicado, Sérgio Gaminha, natural de Coimbra, assume a “liderança dos beirões até ao final da presente época” e, consigo, chega também ao Tondela o adjunto Cláudio Costa.



Os novos técnicos juntam-se assim a Cristiano Martins, João Sacramento e Tiago Gonçalo, que transitam da equipa técnica que estava em funções, sob o comando de Tozé Marreco.



Sérgio Gaminha, 43 anos, estava até hoje sem clube, depois de ter passado já durante esta época de 2023/24 pelo Oliveira do Hospital, equipa que o técnico comandou durante nove jornadas.



A Sérgio Gaminha, que esta quinta-feira já vai orientar o treino, o Tondela destacou na nota de imprensa que “reitera os votos de boas-vindas a uma casa que volta a ser sua”.



Tozé Marreco realizou hoje o último treino enquanto técnico da equipa principal do Tondela, depois de ter assinado com o clube em junho de 2022, ano em que os ‘beirões’ caíram da I para a II Liga.



O Tondela está atualmente com 45 pontos e no quinto lugar da II Liga de futebol e, no próximo sábado, pelas 15:30, recebe em casa o Penafiel, em jogo da 29.ª jornada do campeonato.