Sérgio Vieira aposta na coesão para defrontar o Arouca

Os seis elementos que compõem a equipa técnica dos tricolores marcaram presença numa conferência de imprensa diferente e marcada pelo espírito natalício que pautou os últimos dias, em que o Estrela da Amadora, ao contrário do habitual, não teve folga.”, realçou o treinador Sérgio Vieira.A formação amadorense tem sido fustigada por muitas lesões, embora o técnico tenha revelado que, para este jogo com o Arouca, terão novidades, mas sem mencionar os atletas que possam voltar e, ao mesmo tempo, deixando dúvidas sobre outras "baixas".”, revelou, sem querer abrir muito o seu jogo.O adversário mudou de equipa técnica há pouco tempo e, desde então, não perdeu e contabiliza 12 golos nas derradeiras quatro partidas, o que permitiu aos arouquenses abandonar os lugares de despromoção, fator que deixa o treinador-adjunto Luís Matos à espera de uma equipa “moralizada e motivada” para contrariar o favoritismo caseiro.”, corroborou também o analista Hugo Ferreira.O problema recorrente das lesões tem, por outro lado, sido a oportunidade de outros futebolistas poderem mostrar a sua qualidade, consideraram o técnico-adjunto Gabriel Santos, o preparador físico Ricardo Dinis e o treinador de guarda-redes Ricardo Silva, este no caso específico de Dida, terceiro na hierarquia na baliza e que agora é o titular.”, expressou o adjunto Gabriel Santos.O Estrela da Amadora, nono colocado, com 16 pontos, recebe o Arouca, 14.º, com 13, na quinta-feira, pelas 20h15, no Estádio José Gomes, na Amadora, em encontro da 15.ª ronda da I Liga, com arbitragem de João Pinheiro.