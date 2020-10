Sócios decidem em eleições o futuro do Belenenses

O advogado e atual presidente Patrick Morais de Carvalho lidera a lista A, sob o lema "Belenenses com Futuro", mantendo Pedro Pestana Bastos e João Morão como presidentes da Mesa da Assembleia-Geral (MAG) e do Conselho Fiscal e Disciplinar (CFD), respetivamente.Na lista B, apresenta-se ao sufrágio o economista Carlos Canhoto Fernandes, que, perante o lema "Erguer os Belenenses", tem Fernando Veiga Gomes como presidente da MAG e Jorge Gomes Pedro a liderar o CFD.O gestor Luís Figueiredo candidata-se à direção do clube, João Tarrana à MAG e Luís Filipe Pinto ao CFD, pela lista C, tendo como lema ‘Respeitar a História’.





O sufrágio decorre entre as 10h00 e as 19h00 horas de sábado, no polidesportivo Dr. Ramos Lopes, ao ar livre, junto ao pavilhão Acácio Rosa, devido à situação atual da pandemia de covid-19, no qual os sócios do clube da Cruz de Cristo poderão escolher quem pretendem ver a comandar o clube no triénio 2020-2023.







Linhas programáticas







As três listas apresentaram programas que se centram em temas semelhantes, mas com objetivos diferentes, sobretudo nas questões ligadas ao futebol, à requalificação do Complexo do Restelo, aos sócios e às modalidades.Após o litígio com a SAD, que mudou a equipa profissional para o Estádio Nacional, em Oeiras, quando o protocolo de utilização do Restelo terminou, no início da temporada 2018/19, o clube inscreveu uma equipa de futebol sénior na última divisão distrital de Lisboa, com o objetivo de percorrer todos os escalões até retornar aos campeonatos profissionais.Contudo,é uma das principais críticas apontadas pelos opositores à direção de Patrick Morais de Carvalho, sobretudo pela lista C, que considera ter sido “completamente negligenciado”, apresentando um projeto que permita avançar com “as obras contempladas no PPI (Pedido Prévio de Intervenção)”, aprovado em 2016.Carlos Canhoto Fernandes defende a criação de “um grupo de trabalho totalmente dedicado à requalificação do Complexo”, ao passo que Patrick Morais de Carvalho entende que o processo “deverá ser concretizado de forma progressiva, parcela a parcela, de forma autónoma”.As três listas querem aumentar o número de sócios do Belenenses, sendo “prioridade diária e permanente” de Patrick Morais de Carvalho, enquanto Carlos Canhoto Fernandes propõe a criação de “campanhas de angariação e recuperação” e Luís Figueiredo justifica a redução do número de associados por “não se reverem nos últimos anos da gestão do clube e desesperarem por não terem futebol profissional no Restelo”.

No que concerne às modalidades do clube, é prioridade das candidaturas promover a competitividade das mesmas, com os opositores à atual direção a defenderem novos modelos de gestão.