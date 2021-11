Sp. Braga cilindra Santa Clara e segue na Taça

O mais recente internacional sub-21 dos bracarenses foi o homem do jogo, com um ‘poker’ (03, 08, 16 e 51 minutos) e mais duas ocasiões claras para marcar - Paulo Oliveira (57) e Galeno (88, de penálti) concluíram a marcha do resultado.



Depois da goleada sofrida há duas semanas com o Benfica (6-1), na última jornada da I Liga, os bracarenses deram a melhor resposta ao impor também eles, num jogo praticamente de sentido único, uma goleada sobre um muito frágil Santa Clara, último classificado do campeonato, com o consequente apuramento para a eliminatória seguinte da Taça de Portugal.



Detentor do troféu, o Sporting de Braga entrou a todo o gás, com grande destaque para Vítor Oliveira – com uma eficácia a 100%, o ponta-de-lança de 21 anos fez um ‘hat-trick’ nos primeiros 16 minutos de jogo e sentenciou desde logo a eliminatória.



O primeiro golo surgiu numa recarga após um primeiro remate de Galeno e defesa de Ricardo Fernandes e, cinco minutos depois, Vítor Oliveira ‘bisou' com um toque subtil sobre o guardião contrário, novamente com ação decisiva de Galeno.



Aos 16 minutos, Vítor Oliveira, que somou a primeira internacionalização pelos sub-21 diante do Chipre, na terça-feira, marcou o terceiro após assistência de Iuri Medeiros da direita, tudo com uma grande passividade da defesa açoriana.



O quarto golo não chegou aos 33 minutos, porque Iuri Medeiros, algo displicentemente, atirou ligeiramente ao lado, depois de assistência de Ricardo Horta e ‘roubo’ inicial de Vítor Oliveira.



Diante de um Santa Clara confrangedor, foi novamente o Sporting de Braga a estar mais perto de marcar, mas Ricardo Horta atirou com pouca força para defesa fácil de Ricardo Fernandes (42).



O quarto golo chegou aos 51 minutos, numa jogada individual de Vítor Oliveira, que misturou raça, crença e potência no remate final. O resultado avolumou-se pouco depois, por Paulo Oliveira, de cabeça, após canto (57).



A primeira grande ocasião do Santa Clara surgiu apenas aos 62 minutos, com um remate cruzado de Rui Costa a que Tiago Sá se opôs com qualidade.



Vítor Oliveira esteve perto do quinto da conta pessoal, aos 65 e 69 minutos, mas Ricardo Fernandes fechou bem a baliza em ambas as situações e, logo a seguir, Carlos Carvalhal substitui-o para uma ovação de pé do Estádio Municipal de Braga.



Luiz Phellype voltou a obrigar Tiago Sá a mostrar atenção (72), mas seria a equipa da casa a definir o resultado final, por Galeno, de grande penalidade (que puniu falta do guardião sobre si próprio), aos 88 minutos.







Jogo no Estádio Municipal de Braga.



Sporting de Braga – Santa Clara, 6-0.



Ao intervalo: 3-0.



Marcadores:



1-0, Vítor Oliveira, 03 minutos.



2-0, Vítor Oliveira, 08.



3-0, Vítor Oliveira, 16.



4-0, Vítor Oliveira, 51.



5-0, Paulo Oliveira, 57.



6-0, Galeno, 88 (grande penalidade).







Equipas:



- Sporting de Braga: Tiago Sá, Paulo Oliveira, Bruno Rodrigues, Diogo Leite (Moura, 60), Yan Couto, Castro (André Horta, 60), Al Musrati (Lucas Mineiro, 71), Galeno, Ricardo Horta, Iuri Medeiros (Abel Ruiz, 76) e Vítor Oliveira (Mario González, 71).



(Suplentes: Lucas Hornicek, Moura, Fabiano, André Horta, Lucas Mineiro, Mario González e Abel Ruiz).



Treinador: Carlos Carvalhal.



- Santa Clara: Ricardo Fernandes, Rafael Ramos, João Afonso, Paulo Henrique, Mansur, Nené (Anderson Carvalho, 67), Morita, Lincoln (Keyta, 67), Ricardinho, Jean Patric (Cryzan, 46, Júlio Romão, 83) e Rui Costa (Luiz Phellype, 67).



(Suplentes: Rodolfo Cardoso, Boateng, Anderson Carvalho, Júlio Romão, Cryzan, Keyta e Luiz Phellype).



Treinador: Nuno Campos.



Árbitra: João Pinheiro (Braga).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Nené (48), Diogo Leite (49), Rafael Ramos (50), Lucas Mineiro (79), Ricardo Fernandes (88).



Assistência: cerca de 5.000 espetadores.