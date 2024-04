Sp. Braga em Portimão para `apertar` FC Porto

O Sporting de Braga visita hoje o reduto do Portimonense, no encerramento da 27.ª jornada da I Liga, em busca de se colocar a dois pontos do FC Porto e do terceiro lugar.

Depois de voltarem aos triunfos na ronda anterior, ante o Gil Vicente (2-1), os minhotos procuram seguir vencedores, ante um conjunto ‘aflito’ na luta pela manutenção.



Os ‘dragões’, terceiros classificados, saíram derrotados no sábado da visita ao Estoril Praia (1-0) e reabriram a luta pelo pódio, que segue encimado pelo Sporting, com 68 pontos, mais um do que o Benfica, segundo, e 10 acima dos ‘azuis e brancos’.



O Braga, que soma 53 pontos, foi ainda alcançado nesta ronda pelo Vitória de Guimarães, que chegou aos quatro triunfos seguidos na receção ao Moreirense (1-0), estando pressionado pelo rival também na luta pelo quarto posto.



Do outro lado, também para os algarvios a possibilidade de vitória é aliciante, uma vez que um triunfo caseiro permite igualar os 26 pontos de Rio Ave e Estrela da Amadora.



Com 23 pontos, e em posição de play-off de manutenção, No 16.º posto, a formação orientada por Paulo Sérgio pode aproveitar as derrotas das equipas imediatamente abaixo, o Vizela (17.º) e o Desportivo de Chaves (18.º), tentando evitar prolongar uma série atual de sete jogos sem vencer.