Sporting apresenta central Sofia Silva para o futebol feminino

"Estou muito feliz por estar aqui. Foi uma oportunidade que surgiu e claro que aceitei porque gosto muito do projeto, sempre foi uma equipa que gostei de ver jogar e decidi vir também porque penso que me vai permitir crescer enquanto jogadora" referiu a jovem jogadora, de 19 anos, à chegada ao 'clube do leão'.



"Sou uma jogadora muito coletiva, gosto de jogar em equipa e de ajudar a equipa. Aqui a mentalidade é de que sozinhas não ganhamos nada e esse é o meu ponto forte: jogar em equipa", realçou a jogadora, internacional sub-19 por Portugal.



Sofia Silva já conhecia a maioria das novas companheiras, com quem treinou hoje, bem como a treinadora, Mariana Cabral.



"Tanto a míster como as minhas companheiras de equipa me receberam muito bem. Temos uma equipa muito unida. Já conhecia muitas das jogadoras, ou de jogar contra elas ou por causa da seleção. Quase todas nos conhecemos umas às outras e isso faz com que o ambiente seja bom", frisou.