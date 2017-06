Sporting conquista Taça de Portugal em futebol feminino

RTP 04 Jun, 2017, 19:57 / atualizado em 04 Jun, 2017, 20:03 | Futebol Nacional

Um resultado alcançado no prolongamento depois do empate que se registou aos 90 minutos.





O Sporting alcançou assim a 'dobradinha', este domingo, e venceu pela primeira vez a Taça de Portugal de futebol feminino, depois de se ter conquistado o também inédito título nacional.



Ana Capeta, aos 105 minutos, marcou o golo do triunfo das 'leoas', depois da igualdade 1-1 no tempo regulamentar, com os tentos de Vanessa Marques para as bracarenses, na conversão de uma grande penalidade, aos 12, e de Diana Silva para as 'verde e brancas', aos 57.



O Sporting sucede ao Futebol Benfica, que tinha vencido as últimas duas edições da competição, amplamente dominada pelo 1.º Dezembro, com sete triunfos.





Recorde de assistência na final da Taça de Portugal de futebol feminino



A final da Taça de Portugal entre o Sporting e do Sporting de Braga tornou-se no jogo feminino com mais assistência, com 12.213 espetadores a marcarem presença no Estádio do Jamor, anunciou a Federação Portuguesa de Futebol.



As duas equipas já tinham protagonizado, a 25 de fevereiro deste ano, o encontro com mais assistência (9.263 espetadores), quando se defrontaram para o campeonato nacional, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.



A final da Liga dos Campeões feminina da época 2013/14, que opôs as alemãs do Wolfsburgo às suecas do Tyreso (5-4), no Estádio do Restelo, em Lisboa, teve uma assistência de 11.217 espetadores.



c/Lusa