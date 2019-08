Sporting da Covilhã afasta primodivisinário Famalicão da Taça da Liga

Lusa Comentários 03 Ago, 2019, 20:43 / atualizado em 03 Ago, 2019, 20:46 | Futebol Nacional

Contra a corrente de jogo, Jean Batista inaugurou o marcador, aos 29 minutos, e Silva aumentou a contagem pouco depois, aos 33.



No primeiro jogo oficial, após subir ao principal escalão do futebol português, 25 anos depois, o Famalicão apresentou-se com apenas dois jogadores da época passada (Defendi e Anderson), enquanto os serranos apenas alinharam com dois reforços - Daniel Martins (ex-Penafiel) e Brendon (emprestado pelo Portimonense).



O emblema minhoto assumiu o comando do jogo e só pecou na finalização, o que não aconteceu com o Sporting da Covilhã, que, aos 29 minutos, marcou, por Jean Batista, a aproveitar uma falha numa transição dos locais, que pediram mão.



Pedro Gonçalves, jovem médio oriundo do Wolverhampton, teve uma boa ocasião aos 31 minutos, após toque de calcanhar de Anderson, mas, mais uma vez, foram os forasteiros a marcar, aos 33, por Silva, após 'oferta' de Defendi.



A insistir no jogo pela zona central, quando os corredores pareciam melhor oleados, o Famalicão voltou forte para a segunda parte, mas, nervoso, só a espaços criou perigo, com Guga, emprestado pelo Benfica, a ficar perto aos 65 minutos, num livre direto, e o espanhol Martínez aos 73, num pontapé para fora.



Na parte final, aos 87, Adriano atirou ao poste o terceiro dos forasteiros, que acabaram com 10, por expulsão nos descontos de Gilberto, que viu segundo amarelo.







Jogo no Estádio Municipal do FC Famalicão, em Vila Nova de Famalicão



Famalicão - Sporting da Covilhã, 0-2.



Ao intervalo: 0-2.



Marcadores:



0-1, Jean Batista, 29 minutos.



0-2, Silva, 33.







Equipas:



- Famalicão: Defendi, Tymon, Patrick Willam (Diogo Gonçalves, 69), Nehuén Perez, Lionn, Pedro Gonçalves (Toni Martínez, 59), Guga, Gustavo Assunção, Lameiras, Fábio Martins e Anderson (Walterson, 78).



(Suplentes: Vítor Caetano, Hugo Gomes, Lawrence Ofori, Diogo Gonçalves, Toni Martínez, Walterson e Feliz).



Treinador: João Pedro Sousa.



- Sporting da Covilhã: Igor, Tiago Moreira, Zarabi, Brendon, Daniel Martins, Rodrigues (Filipe, 86), Gilberto, Bonani (Joel, 77), Jean Batista, Silva (Daffé, 90+3) e Adriano.



(Suplentes: Carlos Henriques, Filipe, Leandro Pimenta, Joel, Daffé, Kukula e Soares).



Treinador: Ricardo Soares.







Árbitro: Cláudio Pereira (Aveiro).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Patrick Willam (53), Bonani (61), Gilberto (62 e 90+6), Fábio Martins (73) e Gustavo Assunção (90+2). Cartão vermelho por acumulação de amarelos para Gilberto (90+6).



Assistência: Cerca de 4.000 espetadores.