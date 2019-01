Sporting de Braga muda seis, Bas Dost suplente no Sporting

Lusa Comentários 23 Jan, 2019, 19:14 | Futebol Nacional

Em relação ao 3-0 de sexta-feira no reduto do Nacional, Abel Ferreira prescindiu de Tiago Sá, Pablo, Ailton, Palhinha, Ricardo Horta e Murilo, substituídos por Marafona, Marcelo Goiano, Bruno Viana, Sequeira, Claudemir e Wilson Eduardo.

Por seu lado, Raul Silva, Ryller, João Novais e Dyego Sousa continuam no `onze`, tal como Esgaio, que passa do lado direito da defesa para o do ataque.

Assim, os anfitriões começam com Marafona na baliza, uma defesa com Marcelo Goiano, Bruno Viana, Raúl Silva e Sequeira, um meio-campo com Claudemir, João Novais, Ryller e Esgaio e um ataque com Wilson Eduardo e Dyego Sousa.

Quanto ao Sporting, o treinador holandês Marcel Keizer procedeu a apenas duas alterações, ambas no ataque: saem Diaby e, com surpresa, Bas Dost, que cedem os seus lugares a Raphinha e ao reforço de inverno Luiz Phellype.

Desta forma, os `leões` arrancam com Ristovski, Coates, Mathieu e Acuña, à frente de Renan Ribeiro, três médios (Gudelj, Wendel e Bruno Fernandes) e um ataque com dois extremos (Raphinha e Nani) no apoio ao ex-Paços Luiz Phellype.

Quanto aos bancos, Tiago Sá, Pablo, Eduardo, Trincão, Ricardo Horta, Murilo e Paulinho são opções para Abel Ferreira, enquanto Salin, Jefferson, André Pinto, Petrovic, Francisco Geraldes, Bas Dost e Diaby se sentame ao lado de Keizer.

O encontro entre o Sporting de Braga e o Sporting, da segunda mão das meias-finais da Taça da Liga em futebol, tem início marcado para as 19:45, no Estádio Municipal de Braga, com arbitragem de Manuel Oliveira, do Porto.

O vencedor qualifica-se para a final, na qual vai defrontar, no sábado, também pelas 19:45, o FC Porto, que venceu por 3-1 o Benfica na primeira meia-final, disputada na terça-feira.