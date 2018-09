Sporting domina convocatória da seleção feminina para torneio na China

Lusa Comentários 24 Set, 2018, 15:58 | Futebol Nacional

O selecionador Francisco Neto chamou oito ‘leoas’, mais três do que as representantes do Sporting de Braga, vice-campeão e recente vencedor da Supertaça, numa lista de 22 futebolistas que integra ainda duas jogadoras do Valadares Gaia e uma do Benfica, do segundo escalão.



Portugal vai estrear-se na competição frente à China, em 4 de outubro, defrontando depois a Tailândia, dois dias depois, e a Finlândia, em 8 de outubro.



Lista das 22 convocadas:



- Guarda-redes: Rute Costa (Sporting de Braga), Inês Pereira (Sporting) e Patrícia Morais (Sporting)

- Defesas: Carole Costa (Sporting), Matilde Fidalgo (Sporting de Braga), Mónica Mendes (AC Milan, Ita), Sara Monteiro (Valadares Gaia) e Silvia Rebelo (Benfica)

- Médios: Andreia Norton (SC Sand, Ale), Cláudia Lima (Valadares Gaia), Cláudia Neto (Wolfsburgo, Ale), Diana Gomes (Sporting de Braga), Dolores Silva (Atlético de Madrid, Esp), Fátima Pinto (Sporting), Tatiana Pinto (Sporting) e Vanessa Marques (Sporting de Braga)

- Avançadas: Ana Borges (Sporting), Ana Leite (Bayer Leverkusen, Ale), Carolina Mendes (Sporting), Diana Silva (Sporting), Jéssica Silva (Levante, Esp) e Laura Luís (Sporting de Braga)