Sporting joga cartada decisiva pela "Champions"

Além de tentarem manter-se a distância razoável dos encarnados - de visita a Arouca para defrontarem o sexto classificado -, os bracarenses procuram também manter o segundo lugar a salvo do FC Porto, terceiro colocado, com menos um ponto, que joga em casa do Marítimo, 17.º e penúltimo.Os quatro primeiros posicionados jogam na terça e na quarta-feira, por força da realização da final da Taça da Liga, no sábado, entre Sporting e FC Porto, um jogo que poderá acarretar consequências físicas e psicológicas para a primeira ronda da segunda volta do campeonato.Os "leões" ocupam o quarto lugar, mas estão com oito pontos de atraso para o Sporting de Braga e sete para o FC Porto, enquanto título parece já uma miragem, uma vez que o rival lisboeta está à distância de 15, apesar de ter mais um jogo disputado em relação a todos os principais adversários.Com a recuperação física do avançado Paulinho, melhor marcador da Taça da Liga, com oito golos, e principal responsável pela presença do Sporting na final, apenas alguma lesão frente ao FC Porto ou saída antes do fecho do mercado de transferências dificultará o trabalho do treinador Rúben Amorim.O Sporting tem-se revelado uma equipa poderosa em casa, com sete vitórias e apenas uma derrota, na longínqua quarta jornada, frente ao Desportivo de Chaves (2-0), mas terá pela frente um adversário que, fora do seu estádio, ganhou oito jogos e perdeu só um, ante o FC Porto (4-1).Com sete pontos de avanço sobre os minhotos e oito sobre o campeão em título, graças ao triunfo por 2-0 alcançado na quinta-feira sobre o lanterna-vermelha Paços de Ferreira, em partida antecipada da 20.ª ronda, o Benfica espera ganhar mais embalo para a conquista de um título que lhe escapa desde 2019.A contratação de Gonçalo Guedes, por empréstimo do Wolverhampton, deverá permitir ao treinador alemão Roger Schmidt compensar a ausência do "supersónico" Rafa, devido a lesão, como se comprova pela estreia promissora do avançado, com um golo marcado no triunfo por 3-0 sobre o Santa Clara.Por outro lado, Gonçalo Ramos, melhor marcador da I Liga, com 12 remates certeiros, que se lesionou em Paços de Ferreira, está em dúvida para o jogo em Arouca, equipa em crescendo e que ganhou quatro dos últimos cinco jogos no seu terreno, um dos quais ao Sporting, por 1-0.





FC Porto com deslocação difícil



Tal como o Benfica, também o FC Porto poderá tirar benefício do confronto do estádio José Alvalade, e, à semelhança das "águias", estará mais interessado num deslize dos bracarenses, uma vez que o Sporting está a distância considerável do terceiro posto, último de acesso possível à "Champions" da próxima temporada.



O campeão nacional entra em campo às 19h00 (enquanto "leões" e "arsenalistas" fecham a ronda, às 21h15), perante um adversário a lutar desesperadamente pela manutenção, numa condição que lhe tem sido pouco favorável, a de visitante, na qual ganhou cinco dos nove jogos realizados.



O Marítimo procura reerguer-se de um arranque de época desastroso, com oito derrotas seguidas, e, ainda que só tenha alcançado dois triunfos em oito partidas no seu estádio, estes foram obtidos nas duas derradeiras jornadas, sobre Sporting e Estoril Praia, ambos por 1-0.







- Terça-feira, 31 jan:





Paços de Ferreira - Gil Vicente, 19h00





Arouca - Benfica, 21h15





- Quarta-feira, 1 fev:





Marítimo - FC Porto, 19h00





Sporting - Sporting de Braga, 21h15