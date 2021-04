Sporting quer vencer com vários golos ao Belenenses SAD

Rúben Amorim, que falava em conferência de imprensa de antevisão ao encontro com os `azuis`, admitiu que os `leões` estão a sentir algumas dificuldades para marcar golos -- nos últimos cinco jogos não marcaram mais do que um em cada partida --, mas salientou que não é por falta de oportunidades.

"São fases do campeonato. Não conseguimos marcar. Obviamente que estamos a ter dificuldades, mas temos mais oportunidades. Temos falhado muitos golos. Temos tido dificuldades como todas as equipas têm tido. Vamos tentar marcar mais golos amanhã (quarta-feira), mas, se for por 1-0, lá terá de ser", afirmou.

A `magra` vitória na primeira volta (2-1) deu lições ao Sporting e Rúben Amorim relembrou o jogo no Jamor para dar o mote para a receção ao Belenenses SAD.

"Nesse jogo, foi uma equipa muito atrevida, com muitas oportunidades e bloqueou-nos muitas vezes na fase de construção. O Belenenses SAD é uma equipa que não sofre muitos golos. Temos de nos divertir durante o jogo e queremos vencer. Em relação ao jogo do Jamor, estamos mais preparados para defrontar uma equipa que joga no mesmo sistema que nós. Queremos aumentar a intensidade. Precisamos de ganhar e queremos continuar a crescer", disse, salientando que "não faz qualquer diferença passar os 70 ou os 60 pontos" na I Liga.

Com o aproximar do final do campeonato, o Sporting admite que tem tido mais dificuldades para levar de vencida os adversários, até porque estes necessitam rapidamente de pontos para atingir os objetivos.

Apesar de ter vários jogadores com o risco de averbarem o quinto cartão amarelo, Rúben Amorim garante que não vai fazer poupanças.

"Quem tiver que jogar, com quatro amarelos ou não, vai jogar. Há jogadores que estão a dar muitas garantias. Se não jogar um, jogará outro", concluiu, adiantando que Feddal é o único jogador que não entra nas contas para a receção ao Belenenses SAD por opção e não por questões médicas.

O Sporting, líder da I Liga, com 69 pontos, recebe esta quarta-feira, às 21:15, o Belenenses SAD, 12.º, com 30, em jogo da 28.ª jornada que será arbitrado por Nuno Almeida, da associação de futebol do Algarve.