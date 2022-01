Sporting-Santa Clara tem novo árbitro

O Conselho de Arbitragem (CA) viu-se forçado a proceder à alteração na equipa de arbitragem do jogo da próxima quarta-feira entre Sporting e Santa Clara, a contar para a meia-final da Taça da Liga.







Nuno Almeida, árbitro principal que tinha sido inicialmente nomeado para dirigir o encontro, está lesionado.

Nesse sentido, o CA decidiu que António Nobre, previamente nomeado para as funções de VAR nesta partida, passará a ser o árbitro principal, enquanto Nuno Almeida passa a exercer as funções de vídeo-árbitro.







A restante equipa será mantida nas mesmas funções que estavam inicialmente designadas, com André Campos e Pedro Felisberto a serem os assistentes, André Narciso como 4.º árbitro e Nélson Pereira e ficar com as funções de AVAR.