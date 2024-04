Sporting vence Benfica e relança-se na luta pelo título da Liga feminina

Brittany Raphino (29 minutos), Joana Martins (45+1) e Olivia Smith (74) garantiram o triunfo para as ‘leoas’, enquanto Carole Costa (54) ainda reduziu, de grande penalidade, mas as visitantes não conseguiram evitar o segundo desaire da época, novamente contra o Sporting e pelo mesmo resultado.



As ‘encarnadas’, no entanto, continuam a depender apenas de si para chegarem ao título nos três encontros que restam, contra Länk Vilaverdense (casa), Valadares Gaia (fora) e Racing Power (casa), enquanto o Sporting precisa de um ‘deslize’ das rivais e de vencer Marítimo, Ouriense e Damaiense, todos fora.



Hoje, na Academia do Sporting, foi o Benfica que teve as melhores oportunidades da fase inicial, as duas mais perigosas em remates de Marie Alidou (16 e 26), mas a trave, primeiro, e a guarda-redes Hannah Seabert, depois, impediram o golo contrário.



Praticamente na resosta, o Sporting chegou ao golo por Brittany Raphino (29), isolada por um passe em profundidade de Olivia Smith, tendo ampliado aos 45+1, por Joana Martins.



A treinadora do Benfica lançou Jéssica Silva para acrescentar criatividade ao ataque e Nycole Raysla para aumentar a presença na grande área, tendo esta sofrido a grande penalidade, cometida por Ana Borges, com que Carole Costa (54) reduziu.



Jéssica Silva (65) ainda introduziu a bola na baliza, na sequência de um canto, mas a equipa de arbitragem entendeu que Raysla, em fora de jogo, perturbou a ação da guarda-redes ‘leonina’ e anulou o lance.



O Benfica procurou a todo o custo chegar à igualdade, mas foi o Sporting que voltou a adiantar-se, com recurso à profundidade, desta vez com uma solicitação de Andrea Norheim, que isolou Olivia Smith (74) para o 3-1.