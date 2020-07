Suliman foi operado e falha último jogo do Vitória

O defesa central, de 22 anos, contratado, em janeiro, aos ingleses do Aston Villa e utilizado no Vitória em seis jogos, incluindo o triunfo de domingo sobre o Marítimo (1-0), foi submetido a uma "intervenção cirúrgica para debelar uma hérnia inguinal", segundo o boletim clínico dos minhotos, e só vai regressar à competição na época 2020/21, confirmou fonte oficial do clube à Lusa.Com Suliman lesionado e Frederico Venâncio castigado, após ter visto o quinto cartão amarelo frente aos verde-rubros, o treinador Ivo Vieira conta apenas com Pedro Henrique e Bondarenko para o eixo da defesa, no duelo com os açorianos, da 34.ª jornada, agendado para as 19h00 de sexta-feira, na Cidade do Futebol, em Oeiras.Já o guarda-redes Jhonatan, que se preparava para realizar o primeiro desafio pelo Vitória de Guimarães no domingo, "sofreu uma lesão muscular na coxa direita aquando do aquecimento", avançou o boletim clínico.

O guardião brasileiro, de 29 anos, não compete desde março de 2019, quando, ao serviço do Moreirense, fraturou o braço esquerdo num encontro da I Liga, precisamente disputado com o Marítimo, no Funchal. Jhonatan foi operado por duas vezes na sequência da lesão.