Sven-Göran Eriksson entusiasmado com candidatura de Rui Costa

Sven-Göran Eriksson, o treinador que deixou legado na Luz e que foi o responsável pelo lançamento do então jovem Rui na equipa principal dos encarnados, em 1991, mostra a sua satisfação pelas notícias que surgem em Lisboa.A satisfação de Eriksson é audível numa entrevista ao jornalista da Antena 1, David Carvalho.Nesta entrevista à Antena 1, Eriksson também recordou a primeira temporada na qual esteve no Benfica já que encontra semelhanças com a atual formação de Jorge Jesus. Ambas venceram as primeiras seis jornadas do campeonato.A equipa de 82/83 viria mesmo a ganhar as 11 primeiras jornadas, um registo que este Benfica ainda está longe de alcançar, masEriksson não tem dúvidas de que este vai ser mesmo o ano da "águia".



Rui Costa, para já, terá a concorrência de Francisco Benitez nas eleições que estão marcadas para 9 de outubro.