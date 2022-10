Taça. Arouca elimina Fontinhas

Apesar de as equipas estarem separadas por duas ligas, nem sempre foi visível em campo a superioridade do Arouca, que ocupa o 11.º lugar na I Liga, contra o Grupo Desportivo das Fontinhas, terceiro na série B da Liga 3.



A equipa da casa entrou mais fechada, no seu meio campo, mas o Arouca conseguiu controlar o jogo e chegar à baliza do adversário, marcando aos nove minutos.



Numa jogada com boa circulação de bola, Oday Khadija recebe o passe de Alan Ruiz e, na cara do guarda-redes, atira para o fundo da baliza.



Depois de sofrer o golo, o Fontinhas saiu para o ataque, mostrando-se mais ofensivo, sobretudo no final da primeira parte, com várias oportunidades para marcar.



A segunda parte arrancou equilibrada, com os açorianos a darem esperança aos adeptos num empate.



Logo à entrada, Hircaine rematou ao poste, num dos lances com maior perigo para a baliza de João Valido.



No entanto, foi o Arouca a voltar a marcar aos 78 minutos, num lance de bola parada. Arsénio Nunes bateu o segundo canto seguido para os 'amarelos' e Bruno Marques saltou mais alto, cabeceando para o golo.



O Arouca segue assim em frente para a próxima eliminatória da Taça de Portugal.







Jogo no Estádio João Paulo II, na ilha Terceira, Açores.



Fontinhas -- Arouca, 0-2



Ao intervalo: 0-1.







Marcadores:



0-1, Oday Khadija, 09 minutos.



0-2, Bruno Marques, 78.







Equipas:



- Fontinhas: Rodolfo, Diogo Careca, Princebell, Desailly, Itto Cruz (Samuel, 80), Jordanes (Aliu Ronaldo, 46), Ragner, Doukouré (Breno, 68), Bonkat (Roger, 75), Hircane e Ricardo Ribeiro (Vilmar, 46).



(Suplentes: Okoua, Breno, Samir, Diogo Moniz, Samuel, Aliu Ronaldo, Vítor, Roger e Vilmar)



Treinador: Pedro Lima







- Arouca: João Valido, Tiago Esgaio, João Basso (José Rodríguez, 82), Nino Galovic, Mateus Correia, Morlaye Sylla (Vitinho,82), David Simão, Alan Ruiz (Pedro Moreira,46), Arsénio Nunes, Antony Santos (André Bukia,61) e Oday Khadija (Bruno Marques, 61).



(Suplentes: Ignacio Fernandez, José Rodríguez, André Bukia, Bruno Marques, Yaw Moses, Pedro Moreira, Bogdan Milovanov, Wafougossani Soro e Vitinho)



Treinador: Armando Evangelista.







Árbitro: Hélder Carvalho (Santarém)



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Alan Ruiz (33), Itto Cruz (39), Doukouré (50), David Simão (64), Pedro Moreira (70) e Tiago Esgaio (90).



Assistência: 400 espetadores.