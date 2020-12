Taça da Liga conhece as oito equipas apuradas

O Paços de Ferreira tornou-se na oitava e última equipa a apurar-se para a Taça da Liga de futebol, após vencer na terça-feira por 1-0 na visita ao Moreirense, em jogo em atraso da sétima jornada da Liga.



O Moreirense ainda aspirava a chegar ao sexto lugar do campeonato, precisando de vencer, contudo um golo do avançado brasileiro Douglas Tanque, aos 10 minutos, escreveu outro destino, com os pacenses a garantir, inclusivamente, o quinto lugar.



Ao destronar o Vitória de Guimarães, o Paços de Ferreira vai encontrar o FC Porto, atual quarto no campeonato, enquanto os vimaranenses vão defrontar o Benfica, terceiro.



Face ao modelo em vigor, o líder Sporting vai jogar com o Mafra, segundo da II Liga, e o Sporting de Braga enfrenta o Estoril Praia, o comandante do escalão inferior.



Entre os apurados estão três equipas que já venceram a competição (Benfica, Sporting e Sporting de Braga) e duas que foram finalistas vencidas (FC Porto e Paços de Ferreira).



O Benfica venceu a Taça da Liga por sete vezes, o Sporting e o Sporting de Braga, que é o detentor do troféu, conquistaram duas edições.



O FC Porto já foi finalista por quatro vezes, mas nunca conseguiu vencer, enquanto o Paços de Ferreira esteve numa final perdida para o Benfica.



Este ano o modelo da Taça da Liga foi adaptado e reduzido severamente o número de equipas devido aos condicionalismos impostos pela pandemia da covid-19.



Os jogos, a eliminar numa única partida, estão previstos para os dias 15 a 17 de dezembro.



As equipas vencedoras dos confrontos são apuradas para a "final-four" da competição que vai decorrer em Leiria, entre 16 e 23 de janeiro.