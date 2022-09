Taça da Liga de futebol conhece os oito grupos

O Benfica foi o único dos três "grandes" a ficar com apenas equipas da II Liga no seu grupo da primeira fase da Taça da Liga de futebol.



Os encarnados ficaram integrados no grupo C, juntamente com Estrela da Amadora, Moreirense e Penafiel, enquanto o Sporting, detentor do troféu, ficou inserido no grupo B, com os também primodivisionários Marítimo e Rio Ave e o "secundário" Farense.



O FC Porto foi sorteado no grupo A, com Vizela e Desportivo de Chaves, da I Liga, e Mafra, da II, tendo o Sporting de Braga, habitual presença na fase final da prova, ficado no grupo D, com Paços de Ferreira e Casa Pia, da I Liga, e o "secundário" Trofense.







Eis o sorteio dos 8 grupos:



Grupo A - FC Porto, Vizela, Chaves e Mafra





Grupo B - Sporting, Marítimo, Rio Ave e Farense





Grupo C - Benfica, Moreirense, Penafiel e Estrela da Amadora





Grupo D - Sp. Braga, Paços de Fereira, Casa Pia e Trofense





Grupo E - Gil Vicente, Portimonense, Nacional e Sp. Covilhã





Grupo F - V. Guimarães, Boavista, B SAD e Vilafranquense





Grupo G - Santa Clara, Arouca, Feirense, Leixões e Oliveirense





Grupo H - Famalicão, Estoril, Tondela, Ac. Viseu e Torreense







A 16.ª edição da competição vai arrancar durante a realização do Mundial2022, no Qatar, que vai ser disputado entre 21 de novembro e 18 de dezembro.



A primeira fase da Taça da Liga está agendada entre 18 de novembro e 17 de dezembro, seguindo-se os quartos de final, a uma mão, entre 20 e 23 de dezembro, e a “final four”, em Leiria, de 24 a 28 de janeiro de 2023.



O sorteio englobou 34 participantes.



Os clubes foram distribuídos por oito grupos, seis de quatro equipas e dois de cinco, avançando os vencedores para os “quartos”.



O Benfica é o recordista de triunfos na competição, com sete, mais três do que o Sporting, que venceu as últimas duas edições, num historial que conta ainda com Sporting de Braga, com dois títulos, Moreirense e Vitória de Setúbal, com um cada.