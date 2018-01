Taça da Liga em jogo

RTP 27 Jan, 2018, 08:33 | Futebol Nacional

A final da competição decorre esta sábado com Sporting e Vitória de Setúbal a reeditarem mais logo, em Braga, a primeira final da Taça da Liga. Os 'leões' querem inscrever, pela primeira vez, o nome no troféu, que os sadinos conquistaram na estreia da prova.



Em 2007/08, os pupilos de Carlos Carvalhal foram mais certeiros nos penáltis (3-2) do que os de Paulo Bento, após o 0-0 no fim do jogo.



O treinador Jorge Jesus já tem um historial nesta prova: venceu a competição cinco vezes pelo Benfica (2010, 2011, 2012, 2014 e 2015) e quer agora ganhar pelo Sporting, sendo que José Couceiro deseja estrear o seu nome na lista de vencedores da competição, dominada pelo Benfica.



Em 10 edições, os 'encarnados' levantaram a Taça em 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015 e 2016, 'falhando' apenas em 2008, 2013 e 2017, anos em que os vencedores foram Vitória de Setúbal, Sporting de Braga e Moreirense, detentor do troféu.



Ao serviço do Sporting, que lidera pela terceira época consecutiva, Jorge Jesus ganhou apenas um troféu, a Supertaça de 2015, com 1-0 ao Benfica, no Estádio do Algarve.



Nas meias-finais, o Vitória de Setúbal derrotou a Oliveirense, da II Liga, por 2-0, enquanto o Sporting afastou o FC Porto nos penáltis (4-3), após 0-0 no tempo regulamentar.



c/Lusa