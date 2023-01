Taça da Liga. João Pinheiro arbitra a final

O árbitro de 35 anos e internacional desde 2016, vai ter como assistentes no Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, Rui Cidade e Nélson Pereira, o quarto árbitro vai ser Cláudio Pereira, enquanto no videoárbitro (VAR) vai estar Tiago Martins, coadjuvado por Fábio Melo e João Bessa Silva.O clássico entre Sporting, quatro vezes vencedor da Taça da Liga, incluíndo as duas últimas, e FC Porto, que procura o primeiro título na prova na sua quinta final, está marcado para sábado, às 19h45, em Leiria.Os "leões" chegaram à sua sétima final ao vencerem o Arouca, por 2-1, na terça-feira, um dia antes de os "dragões" baterem o Académico de Viseu, por 3-0, na segunda meia-final da 16.ª edição da competição.