Taça da Liga. Sporting superior no histórico com o FC Porto

Em cinco jogos, os "leões" somam dois triunfos e três empates, mas transformaram duas das igualdades em vitórias no desempate por grandes penalidades, afastando os "dragões" da conquista da taça em 2008/09, 2017/18, 2018/19 e 2020/21.A formação verde e branca impôs-se na final de 2018/19, em Braga, por 3-1 no desempate por penáltis, depois de 0-0 nos 90 minutos (a prova não contempla prolongamento), e em três meias-finais, por 4-1 em Alvalade, em 2008/09, por 4-3 nos penáltis, após 0-0 nos 90 minutos, em Braga, em 2017/18, e por 2-1 em Leiria, em 2020/21.Além destes quatro "mata mata", os dois conjuntos encontraram-se na primeira jornada do Grupo B da terceira fase da edição de 2013/14, em casa dos "leões", num embate que terminou como começou, empatado sem golos.O primeiro encontro aconteceu em 4 de fevereiro de 2009, em Alvalade, onde o FC Porto, de Jesualdo Ferreira, atuou de início com apenas um titular do jogo anterior, enquanto o Sporting, de Paulo Bento, levou o jogo a sério.O resultado foi uma vitória clara dos "leões", por 4-1, com "bis" do argentino Romagnoli, de penálti, e outro do brasileiro e ex-portista Derlei, depois de, logo aos 10 minutos, o marroquino Tarik Sektioiu dar vantagem aos forasteiros.Perante escassos 17.748 espetadores, o Sporting garantiu um lugar na final da Taça da Liga, que perderia, no Algarve, face ao Benfica, no desempate por grandes penalidades (2-3, após 1-1 nos 90 minutos)."Leões" e "dragões" defrontaram-se pela segunda vez em 2013/14, empatando a zero em Alvalade, em encontro da primeira jornada da fase de grupos, a 29 de dezembro de 2013.A igualdade, que teve como principal responsável o guarda-redes forasteiro Fabiano, acabou por ser favorável ao FC Porto, que viria a vencer o Grupo B com mais um golo marcado do que o Sporting (7-2 contra 6-1). E polémica na última ronda.Os "dragões" seguiram para as meias-finais, nas quais "tombaram" em casa perante o Benfica, ao perderem por 4-3 no desempate por grandes penalidades, depois de 0-0 nos 90 minutos.Na época 2017/18, o embate, a contar para as meias-finais, disputou-se em Braga, e, pela segunda vez consecutiva, chegou ao final do tempo regulamentar sem golos.O apuramento para a final fez-se no desempate por penáltis, com o Sporting a impor-se por 4-3, com os últimos pontapés a decidirem: Brahimi atirou ao poste e Brian Ruiz não perdoou.Na época seguinte, os dois clubes voltaram a encontrar-se na "pedreira", agora na final, e o desfecho foi o mesmo, o triunfo do Sporting no desempate por grandes penalidades, agora por 3-1, após 1-1 nos 90 minutos.O FC Porto adiantou-se já perto do final, aos 79 minutos, pelo brasileiro Fernando Andrade, mas, aos 90+2, o holandês Bas Dost restabeleceu a igualdade, numa grande penalidade "oferecida" pelo espanhol Óliver Torres.Nos penáltis, Alex Telles ainda marcou o primeiro penálti portista, mas, depois, Éder Militão atirou ao lado, Renan Ribeiro parou o remate de Hernâni e Felipe acertou na barra, com Bas Dost, Bruno Fernandes e Nani a marcarem pelo Sporting, que só falhou uma tentativa, por Coates (atirou por cima da barra).Em 2020/21, o duelo foi pela terceira vez nas meias-finais, agora em Leiria, e, como dois anos antes, o FC Porto voltou a adiantar-se no marcador aos 79 minutos, desta vez com um tento do maliano Moussa Marega.Mas, desta vez, os "dragões" nem conseguiram, sequer, forçar os penáltis, já que Jovane Cabral, que Rúben Amorim tinha lançado aos 78 minutos, deu a volta ao resultado com um "bis", selado com tentos aos 86 e já nos descontos, aos 90+4.



O sexto encontro entre Sporting e FC Porto para a Taça da Liga, correspondente à final da edição 2022/23, realiza-se no sábado, no Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, a partir das 19h45.